“Another World is Possible Forever of Peace Art” sanatçıları, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) ve Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikası (DAÜ-SEN) iş birliğinde “sürdürülebilir kalkınma amaçları’ konsepti ile sergi düzenleniyor.

“Yel Değirmeni” başlığı altında 37 sanatçı tarafından hazırlanan yetmişin üzerinde eser, 3-6 Ekim tarihleri arasında Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde ve ardından, 8-11 Ekim tarihlerinde Gazimağusa Bandabuliya’da sanatseverlerin izlenimine açık olacak.

DAÜ-SEN’den yapılan açıklamada, sürdürülebilir kalkınma amaçlarının, 2015 yılında Birleşmiş Milletler tarafından tüm dünya ülkelerinin uzlaşısı ile kabul edilmiş 17 küresel amaçtan oluştuğunu ve asıl amacın, aşırı yoksulluğu sona erdirmek, eşitsizlik ve adaletsizlik ile mücadele etmek ve iklim değişikliğine karşı önlemler almak olduğu kaydedildi.

Açıklamada, bu doğrultuda, sürdürülebilir kalkınma amaçlarına yönelik çalışmalar yürüten DAÜ-SEN ile KTÖS’ün, “Another World is Possible Forever of Peace Art” sanatçıları ile bir araya gelerek, sağlıklı nesiller yaratmak ve geleceğe daha iyi bir dünya bırakmak adına, tüm dünya toplumlarını, halklarını ilgilendiren konuları, sanat ile bütünleştirme konusunda anlaştıkları belirtildi.

Söz konusu anlaşma sonucunda 37 sanatçının sürdürülebilir kalkınma amaçlarını odağına alan eserler ürettiği bildirilen açıklamada, bu eserlerin ilk sergisinin 3 Ekim Salı günü saat 18.00’de Lefkoşa’da AKM’de sanatseverlerle buluşacağı, 7 Ekim’de ise serginin 18.00’de Gazimağusa Namık Kemal Meydanı’nda açılacağı ve ardından Bandabuliya’ya taşınacağı duyuruldu.

Bu habere tepkiniz:



28/09/2023 16:51