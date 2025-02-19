Sürecin kamu yöneticilerine sıçraması bekleniyor!

Haber Kıbrıs-Özel

Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı Mali Şube’nin Haziran 2024’ten beri yürüttüğü, kamuoyunun “1 milyon dolar rüşvet davası” olarak bildiği soruşturma devam ediyor. Söz konusu soruşturma, sivil kişilerin “Yargıda davaların seyrini değiştirmek” vaadi ile yargılanan kişilerden para talep etmesinin şikâyet edilmesi sonucu başlamıştı.

Mali Şube tarafından titizlikle yürütülen soruşturmada şimdiye kadar 2 kişi tutuklandı ancak bu sayının artması bekleniyor.

Haber Kıbrıs’a konuşan kaynaklar, sürecin kamu yöneticilerine sıçramasının beklendiğinin altını çiziyor.

Soruşturma kapsamında, kamuoyunun yakından tanıdığı birçok kişinin isminin dosyada olduğu ifade edilirken, söz konusu soruşturmanın domino etkisi ile art arda tutuklamalar yapılacağı belirtildi.

İlk tutuklu Vedat Şanlı…

Soruşturma kapsamında ilk olarak 30 Ocak 2025 tarihinde Vedat Şanlı tutuklanmıştı. Polis, Şanlı’ya soruşturma kapsamında elde ettiği bir ses kaydı üzerinden ulaşmıştı. Polis, Vedat Şanlı’nın 1 milyon dolar karşılığında bir işletmenin davalarını kapatıp teminatlarını olumluya çevireceği yönünde konuşmalarının olduğunu tespit etmişti.

Polis, Şanlı’nın soruşturması devam ederken mahkemede verdiği şahadetlerde, ses kayıtlarında “Yargıdan ve savcılıktan daha güçlü biri davalarınızı kapatacak” ifadelerinin kullanıldığını, ayrıca soruşturmanın çok ciddi olduğunu ısrarla vurguladı.

1 Şubat tarihinde Vedat Şanlı için ek tutukluluk duruşmasında, Başsavcılık adına Savcı Ali Hidayet, 49 dakikalık ses kaydında 4 ismin daha geçtiğini söylemişti.

Vedat Şanlı, 14 Şubat tarihine kadar poliste tutuklu kalmış, tutukluluk süresi boyunca polise hiçbir beyanda bulunmadı. Şanlı, 200 bin TL nakit, KKTC vatandaşı 2 kefilin 1’er milyon TL kefalet senedi imzalaması ve kendisinin 2 milyon TL şahsi kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Polis Doğan Alas’a ulaştı soruşturma derinleşti…

Soruşturma kapsamında bir diğer tutuklanan kişi ise Doğan Alas olmuştu. Polis, ses kayıtları üzerinden Alas’ı tespit etmiş ve 12 Şubat tarihinde Alas, 2 gün tutukluluk talebi ile Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkartılmıştı.

Soruşturmayı yürüten sorumlu polis memuru, söz konusu duruşmada yeniden “Çok ciddi bir soruşturma yürütmekteyiz, çok ciddi iddialar var, hepsini araştırıyoruz” cümlesini kurmuştu.

Alas, 14 Şubat tarihinde yeniden yargıç huzuruna çıkartıldığında, polis Doğan Alas’ın 2 Haziran 2024 tarihinde aynı kişiden 200 bin dolar talep ettiğini söylemişti. Polis ayrıca Doğan Alas’tan izahat istediklerinde “İyi niyetliydim, yardımcı olmak istedim” dediğini, Alas’ın tasarrufunda teminat değişikliği başvuru dilekçesinin tespit edildiğini ve dilekçeye yanıt olarak “Biri unuttu herhalde, benim değil” yanıtını verdiğini aktarmıştı.

Alas telefonunun şifresini polise söylemiyor…

Polis, aynı gün Alas’ın daha önce de “Dava kapatma” vaadi ile 4 kişiyle “Suç işlemek için gizli ittifak kurduğunu” tespit ettiklerini söylemişti.

Doğan Alas, bugün yeniden mahkemeye çıkartılarak hakkında 5 gün daha tutukluluk emri alındı. Polis, mahkemede Alas hakkında yürütülen soruşturmada şimdiye kadar 12 ifade aldığını, ayrıca 9 ayrı kişiden daha “davalarını kapatmak” vaadiyle para talebinde bulunduğunu, bir kişiye ise “3-5 milyon civarı, ne verebilirsen” dediğini ifade etti.

Öte yandan, polise yurt dışından ulaşan bir kişi ifade vermek istediğini belirtti. Öte yandan, polis henüz Doğan Alas’ın telefonunun şifresini çözemedi. Söz konusu telefon içerisinden çıkacak bilgilerin ise soruşturmanın daha da derinleştirilmesinde kilit rol oynayacağı ifade ediliyor.

Polis ayrıca mahkemede, soruşturma kapsamında ilk tutuklanan Vedat Şanlı’nın bir mesajında, 1 milyon TL’lik teklifle ilgili “İşin Alas’a devredildiği” yönünde bir mesaj olduğunu da söyledi.