Sürekli bir halledeceyik söyleyişi - Kamil Kolcu yazdı

Mevsim nedeniyle ülkede sportif anlamda yapılan her şey “boş zaman değerlendirmesi” durumunda. Spor branşlarının neredeyse yüzde doksanı sezonlarını tamamladı, yaz havasına girerek, dinlenme moduna geçti.

Sahalar ekiliyor, salonlar boyanıyor, yaz etkinlikleri için çalışmalar yapılıyor.

Plaj voleybolu, hentbolu, güreşi, sokak basketbolu, falan filan.

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Kulüpler genel kurul yaptı yapıyor.

Yeni sezonla ilgili hedeflerini açıklıyor.

Yöneticiler, nasıl para bulurum sorusuna yanıt arıyor.

Ne gün rakı gecesi düzenleyim, ne zaman bir iş adamının yanına gideyim planlaması yapıyor.

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Futbol dışındaki spor federasyonları Spor Dairesi yolunu arşınlıyor.

Mevcut bütçelerine ek olarak nasıl daha bir şeyler alırım projeleri yapıyor.

Kapı önlerinde birçok başkan.

Spor Dairesi, kapsını çalan herkese yardımcı olmak için çabalıyor.

Çalan özel telefonlar, sekreter aracılığıyla müdüre ulaşma telaşı.

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Bir yandan ülkede seçim havası.

Seçim bitecek, yorulanlar tatil yolculuğu başlayacak.

Rehavet devam edecek.

Ülkenin sportif resmine bakıldığında büyük bir bölümünün bu renkte olduğunu görmemek mümkün değil.

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Çalışıyoruz ama üretemiyoruz.

Hep bir karmaşa, hep bir tamam değiş.

Sürekli bir halledeceyik söyleyişi.

Ülke sporu tıkır tıkır işleyen bir makine olsa, bunlar yazılıp söylenmezdi.

Şuralardan ve şuralarda alınan saçma kararlardan, kağıt üzerindeki projelerden kurtulmadığımız sürece sanırım söylemeye devam edeceğiz.

Durum bu.