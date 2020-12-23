Sürekli çözülen ayakkabı bağcığına kesin çözüm

Ayakkabı bağcıkları neden çözülüyor?

Normal koşullarda ayakkabı bağcığınıza attığınız düğüm, merkezindeki sürtünme sayesinde olduğu gibi kalır. Hatta ilmekler ne kadar çok birbirine dolanmışsa düğüm de o kadar sağlam olur. Çünkü oluşan her bağ sürtünmeyi artırır.

Ancak koşu ya da hızlı yürüyüş esnasında ayağın yere aniden çarpması düğümün merkezine bir kuvvet uygulanmasına neden oluyor ve bir ivme oluşturuyor. Bu ivme, bağcıklar her adımda ileri geri hareket ederken sanki görünmez bir el gibi bağcıkları iki yandan çekiştiriyor. Sonunda öyle bir an geliyor ki oluşan ivme sürtünmeye galip geliyor ve düğüm bir anda çözülüveriyor.

Ayakkabı bağcığının çözülüp sizi ya da çocuğunuzu tehlikeye atmaması için çok kolay bir yöntem var: Dudak koruyucu kullanarak bağcığı sabitlemek!

Dudak koruyucu deneyin!

Ayakkabı bağcığınızı düğüm yapmak üzere birbirinin üzerine aldığınızda düğümü atacağınız yere dudak koruyucu sürün. Dudak koruyucusu kayganlığıyla daha da sıkı bir düğüm atılmasını sağlayacak ve bağcığınız açılmayacak.

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23/12/2020 18:27