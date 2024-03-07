Sürekli kavga eden ve etmeyen çiftleri ayıran 4 özellik

Tartışmak, iki kişi arasında var olan duygusal ve zihinsel alanı temizlemenin ve temizlemenin bir yoludur. Bu, sınırlar oluşturmanın, kişinin tüm duygularını kabul etmesi ve aktarmasının bir yoludur. Ancak bazı çiftler tartışmalarına kavgaya dönüştürerek meseleleri daha yıkıcı bir hale getirebilir. İşte kavga eden çiftler ile kavga etmeyen çiftleri ayıran 4 kural...

1-BİRBİRLERİNİN ZAMANINA SAYGILIDIR

Partnerinizle bir konuyu tartışmak için her zaman doğru değildir. Bunu ona sormak eğer uygunsa konuşmak gerekir. Çünkü çoğu zaman söylediğimiz şey kadar zamanı da önemlidir.

2- SÖZLERİNE DİKKAT EDERLER

Kavga etmeyen çiftler, birbirlerine kötü söz söylememeye özen gösterirler. İki taraf da birbirini kırmaktan korktuğunda tartışmalar, kavgaya dönüşmeyecektir. Bu sebeple tartışma sırasında "sen dili" değil de "ben dili" kullanmak daha verimli olabilir.

3- KONUNUN ÜZERİNDE DURURLAR

Bir tartışma sırasında konudan uzaklaşıp geçmişe dalmak çözüm bulmayı güçleştirir. Bunun yerine geçmiş sorunlarınız için ayrıca bir zaman ayırıp elinizdeki soruna odaklanmak daha doğru bir yöntem olacaktır.

4- ASLA EMRETMEZLER

İkili ilişki içerisindeyken de herkesin bir sınırı vardır. Bu nedenle partnerinizin bir şey yapmasını talep etmek yerine ona sormak önemlidir. Çünkü bu durum, aranızda bir güç mücadelesi olmadığını ve birbirinize yardımcı olmaya çalıştığınızı gösterir.