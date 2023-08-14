Sürekli temasa muhtaç mors yaşamını yitirdi

Sürekli temas kurarak tedavi edilmesi gereken yavru mors hayatını kaybetti.

ABD'nin Alaska eyaletinde 1 Ağustos'ta tedaviye alınan yavru morsun yaşamını yitirdiği bildirildi.

Alaska Deniz Yaşamı Merkezi'nden (Alaska SeaLife Centre) cuma günü yapılan açıklamada, yavu morsun mide ve bağırsak problemlerinin yanı sıra hipoglisemiden mustarip olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Hayvan bakım ekiplerimiz yorulmak bilmeden gece gündüz tedavi uygulayıp yanından hiç ayrılmasa da mors yaşamını yitirdi" dendi.

Yavru mors, Alaska'nın kuzeyindeki Beaufort Denizi'nden 6 kilometre içeride 31 Temmuz'da bulunmuştu.

Acil tedavi için uçakla yaklaşık 1120 kilometre uzaktaki Seward kasabasında yer alan yaban hayatı merkezine götürülen hayvan, 24 saat müşahede altında tutuluyordu.

Yavru morslar hayatlarının ilk iki yılında annelerinin bakımına muhtaç.

Kâr amacı gütmeyen tesisin personeli de hayvanın iyileşmesini ve büyümesini sağlamak için annesinden göreceği muameleyi taklit ederek, bir aylık morsa 24 saat durmaksızın temas ediyordu.

Yaban hayatı merkezinin direktörü Carrie Goertz, yavru morsa bu süreçte özel besinler verdiklerini ve her türlü bakımı sağladıklarını söyledi.



Kaynak: Independent Türkçe, New York Post, Washington Post