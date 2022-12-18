Aşk hayatları berbat olan 3 burç sürekli terk ediliyor. Bazen çok iyi oldukları için bazense umursamaz olduklarından dolayı diğer burçlara oranla bu burçlar terk edilme rekoru kıracak yakında. İşte sürekli terk edilen 3 burç...

Karakteristik özellikleri etkileyen burçlar bazılarının aşk hayatını da etkiler. Olumlu ya da olumsuz tavırlarını ilişkide baskın tutan bu 3 burç sürekli terk ediliyor. Aşk onların adeta kördüğümü oldu. Bir yama da bile dikiş tutturamayan bu 3 burç terk edildikleri için aşka küstüler.

Onlar artık kime ne değer vereceklerini ya da ne yapacaklarını bilmiyorlar. Aşk onları bencil yaptı. İçlerindeki en ufuk aşk inancı bile giderek tükenmek üzere.

SÜREKLİ TERK EDİLEN 3 BURÇ

BAŞAK BURCU

İlişkide bile titiz davranan Başak burcu hatayı kabul etmiyor. Bu yüzden partnerinin yüzüne sürekli hatalarını vurur. Yapısı gereği Başak Burçları ayrıca biraz peşlerinden koşturmaya bayılırlar. Elde ettikten sonra da süründürür. Ancak çoğu kişi Başak burçlarının bu tavırlarının kaldırmaz. Çünkü Başak Burçlarını sevgi sömürürler çok nadir sevgi verirler.

OĞLAK BURCU

Umursamaz tavırları aşk ilişkisinin sürekli bitmesine neden olur. Oğlak burçları dolu dizgin romantizmi göstermez. Merak etmez aramaz sormaz. Bu yüzden Oğlak Burçları çok hızlı terk edilir. Birazda bu terk edişleri kendi kendine yapar. Oğlak Burçları ayrıca aşık olmaz onlar için sevgi önemlidir. Ancak bunu göstermede de cimridirler.

ASLAN BURCU

Tam bir aşk ponçiği olan Aslan Burcu, sevdiğinde her şeyini ortaya koyar. Aşırı korumacı tavrı nedeniyle karşıdaki insanları bıktırır. Aslan Burcu bütün aşkı kendisi yaşar. Dolu dizgin aşkta karşı tarafa çok nadir hak verir. Bu yüzden aşkını ziyan eder. Çünkü sürekli terk edilmesindeki en büyük etken çok fazla sevmesinden kaynaklanıyor.

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18/12/2022 17:46