Sürekli yangından mal kaçırma halleri… Nedir bu ihale merakı?

Kamuda tüm kurumlar olduğu yere çöküyor. Ben, hayatımın hiçbir döneminde özelleştirmeye karşı olmadım. Devlet, denetim görevini yerine getirsin, eksiksiz, stratejik önemi olan noktalar dışında özelleştirme olmasında sorun görmem. Ama bu şekil tamam değil

Ercan Devlet Havaalanı örneği var. Özleştirmeye çıkılırken, öncelik acele o 100 milyon Euro çeki almak, maaş ödemek olduğu için, 4 yılda tamamlanması “teknik” olarak mümkün olan havaalanı, 11 yıldır ha açıldı, ha açılacak, ama hukuken de hiçbir sorun yok. Tuhaf değil mi?

Özelleştirme, hem verimsiz kamu kuruluşlarına dinamizm katmalı, hem devletin geliri artmalı, hem istihdam yaratmalı… Kısacası, özelleştirme olacaksa, devlet gelir kaybetmemeli, vergi almalı, üstüne de toplumsal bir fayda sağlanmalı.

Gittikçe, çözüm üretme noktasında iyice kabız olan siyasi yapımız, son üç yıldır sadece ve sadece “ihale” fikri üretiyor. Ortada da bir özelleştirme yok ha. Fikir ortaya atılıyor, alıcı yaratılıyor, özelleştirmeye talip olan siyasetçiyi finanse ediyor, o kadar. Sazan sarmalı resmen…

Yahu, tek bir çivi çakılmıyor. 1 milyar 250 milyon TL maaş ve benzeri gider için kaynak lazım. Herkesin aklında bir fikir. Herkesin bir iş takipçisi, elinde James Bond çantası, iş takibi yapıyor. Koca koca adamlar, bir araya gelip memleket yöneteceğine, cin olmadan adam çarpma peşinde

Kıb- Tek yakıt ihalesinde resmen vurgun yapıldı. Eski yeni bakanlar, bakanlıktan gidenler, başbakanlıktan götürülenler, hepsi ya pay aldı, ya seyretti. Yahu bu elektrik işinde bu topluma resmen zulmedildi. Neden? Yakıt ihale sistemini bozup, üzerine rüşvet çarkı kurdular

Hiç utanmadan, firma ismi biline biline ihaleye çıktılar. Sistem çöktü, AKSA’ya, Rum tarafına yalvar yakar oldular, ama çarkı bozacak hiçbir adım atmadılar. İsyan ettik, bağırdık çağırdık, oralı bile olmadılar. Gözümüzün içine baka baka çaldılar, bedelini halka ödettiler

Lapta Marina ihalesi, leş gibi kokar, yakıt ihalesi, illak, Karadeniz Enerji’nin adaya getirilme çabaları, öghhkkk, Mağusa’da liman ihalesi, oha- çüş… Yahu daha ne söyleyim, nasıl isyan edeyim? Bu memlekette “memuriyetini yakma pahasına” isyan edecek tek bir polis- savcı yok mu?

Tutturmuşlar bir da “hatası olan, çalan varsa bedel ödesin” deme rahatlığına sarılmaya. Yahu Cumhurbaşkanı, Başbakan, bakan adamlar… et elinizde, bıçak da. Kimse oralı değil, hayali bir kılıf arama çabası. Herkes her şeyi görüyor, biliyor, susuyor.

Özellikle YDP- DP, resmen ihale süreçlerini yönetiyor. UBP, kendi derdinde. Faiz Sucuoğlu, bir türlü lider olamadı, tutmadı yahu. Bir dik duramadı, bir strateji yapmadı. Halen daha mırın- kırın. UBP, küçük partilerin elinde oyuncak, “istikrar” yalanı ardında oyuncak oldu

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24/08/2022 08:35