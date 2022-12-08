Sürekli yorgun hissediyorsanız dikkat!

57 yaşında Alzheimer teşhisi alan Jude Thorp 2 yıldır yaşadıklarını diğer insanlara yardımcı olmak için paylaşıyor. Hastalığıyla yaşamayı öğrenen ve bu süreçte yaşadıklarını içten şekilde paylaşan Thorp, yaşadığı erken belirtileri ise şöyle anlattı…

50'li yaşlarının sonlarında Alzheimer olduğu söylenen cesur bir anne, diğer hastalarına yardım etme umuduyla yaşadığı semptomları anlattı.

Şu anda 59 yaşında olan Jude Thorp, yıkıcı teşhis haberini kendisine verildiğinde henüz 57 yaşındaydı, ancak Alzheimer'ın getirdiği zorluklara rağmen "hayatın dolu dolu yaşanabileceği" konusunda ısrarcı.

Oxford'da yaşayan Jude, bilişsel yeteneklerindeki değişiklikleri ilk olarak 2016 yılında fark etmeye başladığını söyledi. O sırada, uzun yıllardır deneyimli olduğu çok sevdiği bir iş olan The National Theatre'da çalışıyordu.

Jude, ilk başta kolay görevleri tamamlamakta zorlanmaya başladığını fark etti ve bu durumun ciddiyetini şu sözlerle gözler önüne serdi: "The National'a son geldiğimde gerçekten en iyi oyunumu oynamıyordum." "Gerçekten basit bir gösteriydi, ancak ben endişeliydim ve nerede olduğumu bilmiyordum. Sadece çok şaşırmıştım."

Jude, hafıza kaybı "nöbetleri" yaşamanın yanı sıra, "gelecek ile ilgili planladığı önemli konuşmaları da unutmaya başladığını söyledi.

İlerleyen zamanlarda ise daha yorgun hissetmeye başladığını, hatta konuşmakta zorluk yaşadığını anlattı. Jude, "Bir şey yapıp da bunu yaptığımı hatırlamamak, özellikle de iş hayatında bunu yaşamak çok korkutucuydu," diye ekliyor. Ne yazık ki süreç her zaman olması gerektiği gibi ilerlemedi be doktorlar ile ile deneyimi fazlasıyla olumsuz oldu. Bu durumu aşağılayıcı olarak nitelendiren Jude, ilk doktor randevusunda yanlış bir teşhis aldığını ve yaşadıklarının stres kaynaklı olduğunu söylediğini iletti.

Kendisine adeta zeki olmadığının söylendiğini ileten Jude, "Hayatımda ciddi bir şey için ilk kez doktora gitti ve korkunç bir deneyimdi. Sonrasında ise bende bir sorun olmadığını söylediler" dedi. Neyse ki, bu teşhis Jude için yeterli değildi ve bir cevap arayışına devam etti. Sonunda bir MRI ve omurganın alt bölgesinden alınan sıvıyı test eden lomber ponksiyon olarak bilinen bir prosedür için randevu verildi.

Ancak o zaman Jude'a resmi olarak genç başlangıçlı bunama, özellikle de Alzheimer hastalığı teşhisi konuldu. Ancak bu ilk muayenesinden yıllar sonra Ocak 2021'de oldu. Jude, "Bunu duymak çok yıkıcıydı çünkü ne anlama geldiğini ve ne yapacağımı bilmiyordum" dedi. "Sanırım hayatımı bir süreliğine askıya aldım."

Ardından üzerine titrediği iki kızı Izzy (19) ve Iona'ya (17) haberi vermenin çok zor olduğunu söyleyen Jude, bunun ardından ise rahatladığını itiraf ediyor. Jude bu rahatlama durumunu söyle açıkladı: "Ağlamak, dargın, kızgın veya üzgün olmak önemli. Demek istediğim, bütün bunlar yas tutmanın olağan birer parçası. Ancak ben bu teşhisi aldığım için kendimi çok mutlu hissediyorum çünkü hastalığımla hala güzel bir hayat sürüyorum."

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08/12/2022 19:36