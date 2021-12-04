Süren: Basketbol takımımızın her zaman yanındayız!

Mevhibe & Mustafa Başman Vakfı Başkanı Pınar Başman Süren 3 Aralık Dünya Engelliler Gününde KKTC Tekerlekli Sandalye Basketbol takımını ziyaret ederek destek belirtti.

Pınar Başman Süren'in konuyla ilgili yaptığı açıklama şöyle:

Daha güçlü ve mutlu bir toplum için engelli vatandaşlarımıza eğitim, sağlık, çalışma hayatı gibi alanlarda fırsat eşitliği sağlamalı ve her alanda onların yaşamlarını kolaylaştırmalıyız!

Mevhibe & Mustafa Başman Vakfı olarak, 3 Aralık Dünya Engelliler Gününde ziyaret ettiğimiz, KKTC Tekerlekli Sandalye Basketbol takımımızın, engel tanımayan başarılarla dolu hikayelerini dinledik. Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol Birinci Liginde ülkemizi temsil eden, azmiyle, mücadeleci ruhuyla ilham olan basketbol takımımızın Mevhibe & Mustafa Başman Vakfı olarak her zaman yanındayız! Paylaştıkça güçlüyüz…





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04/12/2021 12:18