Süren: Ülkemizi en iyi şekilde temsil ettik

AH BE ve OH BE rakıları ile son dönemde rakı alanında yaptığı yatırımlarla piyasada önemli bir satış payı yakalayan SEMA İçkileri, şimdi de ihracat için yeni anlaşmalar arifesinde.

Direktör Atila Süren, dünyanın en önemli fuarları arasında yer alan ANUGA 2019 Gıda ve İçecek Fuarı’nda önemli temaslar yapma fırsatı bulduklarını söyledi. Almanya’nın Köln kentinde yer alan fuar, dünyanın farklı ülkelerinden yüzlerce markayı bir araya getiriyor.

Süren, hem yerli üretici olarak, hem de ihracatçı olarak Köln’deki Temasları önemsediğini söyledi.

Süren, kapasitelerinin günden güne arttığını, bunun hem istihdam ben de vergi anlamında ülkeye ciddi katkı sağladığını belirterek, “107 ülkeden 7 bin 590 firma burada. 165 bin ticari ziyaretçinin geldiği bir fuar. Burada ülkemizi en iyi şekilde temsil ettik. Yeni anlaşmalarla hem tanıtıma katkı yaptık, hem de daha fazla üretim yapmak için motivasyon kazandık” dedi.

06/10/2019 14:44