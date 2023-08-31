Sürgünden dönen eski Tayland Başbakanı Taksin Şinavatra, kraliyet affına başvurdu

Tayland'da, 15 yıllık sürgünün ardından 22 Ağustos'ta ülkesine dönen ve hakkında gıyaben verilen cezadan dolayı hapishaneye gönderilen eski Başbakan Taksin Şinavatra, kraliyet affı için başvuru yaptı.

Bangkok Post gazetesinin haberine göre, Adalet Bakan Vekili Wissanu Krea-ngam, yaptığı açıklamada, Şinavatra'nın başvurusunun kendisine ulaştığını söyledi.

Krea-ngam, talebi aldıklarını ancak sürecin normal prosedüre göre ilerleyeceğini belirtti.

Tayland'da yasaya göre, af başvurusunda bulunanların başvuruları Adalet Bakanından Başbakan'a, oradan da Kral'a gitmeden önce Özel Konsey'e iletiliyor.

Süreç evrakın eksik olmaması durumunda 1-2 ay sürüyor.

Eski Başbakan Şinavatra sürgünden sonra hapishaneye gönderilmesinin ardından buradaki ilk gecesinde göğüs ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırılmıştı.

Polis Genel Hastanesinden yapılan açıklamada, Şinavatra'nın hastalıklarının acil tedavi gerektirdiği belirtilmişti.

Tayland'da Taksin Şinavatra tarafından 2007'de kurulan ve son genel seçimleri ikinci sırada tamamlayan Pheu Thai Partisi'nin desteklediği emlak kralı Srettha Thavisin, başbakanlığa getirilmiş, böylece ülkede uzun süredir devam eden siyasi belirsizlik son bulmuştu.

- Taksin 8 yıl hapis yatacak

Eski Başbakan Taksin Şinavatra, yolsuzluk ve Kral'a saygısızlıkla suçlanarak 2006'da askeri darbeyle görevinden uzaklaştırılmış, hapis yatmamak için 2008'de ülkeyi terk edip sürgün hayatı yaşamaya başlamıştı.

15 yıl sonra 22 Ağustos'ta ülkesine dönen eski Başbakan Şinavatra, özel jetiyle başkent Bangkok'taki Don Mueang Havalimanı'na iniş yapmasının ardından polis eşliğinde Yüksek Mahkeme'ye götürülmüştü.

74 yaşındaki Şinavatra, "yetkisini kötüye kullanmak ve hukuka aykırı emir vermek" suçlarından yargılandığı 3 dava kapsamında 8 yıl hapis yatacak.