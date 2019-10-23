Suriçi Gençlerinden birlik beraberlik mesajı

Küçük Kaymaklı Spor kulübü'nde toplanan gençler tüm birimleri ile yapılan çalışmaları değerlendirerek, birlik ve beraberlik mesajı verdiler. Hep birlikte bugüne kadar yapılan çalışmaları ve önümüzdeki süreçte yapılacak olan çalışmalar hakkında gençlerle görüş alış verişinde bulunan Surlariçi Gençlik temsilcilerinden Ömer Batıray ve Akdenizliler Gençlik Kolları Başkanı Mahmut Ezer , “Gençliğin gücünü birlik ve beraberliğini tüm Ada’ya ve bölgemizde hissettirmeye devam ediyoruz.

Surlariçin'nin kötü anılmasını ve kötü adli olayların azalması için elimizden ne geliyorsa birlik berelik adina yapma devam edecez, bize bu yolda kucak açan herkese kapımız açıktır. Yine söz alan Engin Bulut ise basının surlariçini öcü göstermekten artik vazgeçmesinin artık bütün festivallerin surlariçinde yapıldığını ve turizm açısındanda özel bir bölge olduğumuzun altını çizdi.

(KIBRIS ON AIR)

23/10/2019 10:52