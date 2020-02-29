Suriye gözlem evi duyurdu: Türkler 48 rejim askerini vurdu
Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, İdlib'deki hain saldırının ardından TSK'nın verdiği karşılığa yönelik açıklamada bulundu. Gözlemevi, Türkiye'nin havadan ve karadan vurduğu 48 rejim askerinin öldürüldüğünü duyurdu.
29/02/2020
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İdlib’in Balyun kasabasında Esad rejiminin saldırısı sonucu 36 Türk askerinin şehit olmasının ardından bölgeden sıcak açıklamalar gelmeye devam ediyor.
Saldırının ardından Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve kuvvet komutanları sınıra giderken, rejim güçlerine karşılık verilmeye başlandı.
Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Türk askerinin vurduğu rejim güçlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Gözlemevinin iddiasına göre, son 24 saatte 48 rejim askerinin öldürüldüğü duyuruldu.