Suriye Güney Kıbrıs’a deprem yardımları için teşekkür etti

ads ads ads ads
17/03/2023

ads
Suriye Güney Kıbrıs’a deprem yardımları için teşekkür etti

 Suriye Büyükelçiliği’nin Güney Kıbrıs’a, 6 Şubat’ta yaşanan deprem sonrasında Suriye’ye yaptığı yardımlardan dolayı teşekkür ettiği bildirildi.

Haravgi gazetesi, Suriye Büyükelçiliği’nin yazılı açıklama yaparak, Rum Hükümeti’ne, halkına ve sivil toplum örgütlerine, depremde birçok kenti zarar gören Suriye’ye yaptıkları yardımdan dolayı en içten teşekkürlerini sunduğunu kaydettiğini yazdı.

Habere göre açıklamada, bu yardımların, iki dost halkı birbirine bağlayan ilişkileri yansıttığı ifade edildi.

17/03/2023 10:50
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Suriye, Güney Kıbrıs, deprem, yardım
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.