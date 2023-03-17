Suriye Güney Kıbrıs’a deprem yardımları için teşekkür etti

Suriye Büyükelçiliği’nin Güney Kıbrıs’a, 6 Şubat’ta yaşanan deprem sonrasında Suriye’ye yaptığı yardımlardan dolayı teşekkür ettiği bildirildi.

Haravgi gazetesi, Suriye Büyükelçiliği’nin yazılı açıklama yaparak, Rum Hükümeti’ne, halkına ve sivil toplum örgütlerine, depremde birçok kenti zarar gören Suriye’ye yaptıkları yardımdan dolayı en içten teşekkürlerini sunduğunu kaydettiğini yazdı.

Habere göre açıklamada, bu yardımların, iki dost halkı birbirine bağlayan ilişkileri yansıttığı ifade edildi.

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17/03/2023 10:50