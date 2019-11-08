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Suriye İçin Dörtlü Zirve'nin Tarihi Belli Oldu

Kalın, "Almanya, Fransa ve İngiltere ile Suriye için Dörtlü Zirve'yi 3-4 Aralık'ta Londra'daki NATO toplantısında yapmak üzere mutabık kalındı" açıklamasında bulundu.

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08/11/2019
HK

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Suriye İçin Dörtlü Zirve'nin Tarihi Belli Oldu

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Almanya, Fransa ve İngiltere ile Suriye için Dörtlü Zirve'yi 3-4 Aralık'ta Londra'daki NATO toplantısında yapmak üzere mutabık kalındı" açıklamasında bulundu.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Almanya, Fransa ve İngiltere ile birlikte Suriye için Dörtlü Zirve'nin 3-4 Aralık'ta Londra'daki NATO toplantısında yapmak için mutabık kalındığını duyurdu.

08/11/2019 16:36
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TAGS: Suriye, Dörtlü Zirve, haber, kıbrıs, türkiye, ibrahim kalın
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