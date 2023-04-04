Suriye konulu dörtlü toplantı Moskova'da başladı

Türkiye, Rusya, Beşar Esad rejimi ve İran arasında dışişleri bakan yardımcıları düzeyindeki Suriye konulu toplantı Moskova'da başladı.

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04/04/2023

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Suriye konulu dörtlü toplantı Moskova'da başladı

Türkiye, Rusya, Beşar Esad rejimi ve İran arasında dışişleri bakan yardımcıları düzeyindeki Suriye konulu toplantı Moskova'da başladı.

Rusya Dışişleri Bakanlığında, Bakan Sergey Lavrov'un açılış konuşmasını yaptığı toplantıda, Türk heyetine Dışişleri Bakan Yardımcısı Burak Akçapar başkanlık ediyor.

Toplantıya Rusya'yı temsilen Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Orta Doğu ve Afrika Ülkeleri Özel Temsilcisi Mihail Bogdanov, İran'ı temsilen Dışişleri Bakanı Siyasi İşler Danışmanı Ali Asgar Hacı, Esad rejimini temsilen de Dışişleri Bakan Yardımcısı Eymen Susan katılıyor.

Diplomatik kaynaklardan elde edilen bilgilere göre, Moskova görüşmeleri, 4 ülkenin dışişleri bakanları arasında yapılması arzu edilen toplantı için bir anlamda zemin yoklaması olacak.

Taraflar, bakanların hangi gündemle toplanabileceği ve hangi işbirliği alanlarını değerlendirebileceği konusunda görüş alışverişinde bulunacak.

04/04/2023 11:00
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