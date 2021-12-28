Suriye medyası: İsrail, Lazkiye limanını hedef aldı

İsrail'in Suriye topraklarını hedef alan saldırılarına bir yenisi daha eklendi.

Resmi haber ajansı SANA, Suriye hava savunma sistemlerinin İsrail tarafından düzenlenen füze saldırılarına karşılık verdiğini bildirdi.

Ajans, saldırı neticesinde çok sayıda konteynerin yandığı bilgisini paylaştı.Sosyal medya kullanıcılarının yaptığı paylaşımlara göre saldırının gerçekleştirildiği bölgede büyük çaplı patlamalar ve yangın meydana geldi.

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28/12/2021 10:22