Suriye savaşını bilen kahin Baba Vanga'nın 2024 kehanetleri ortaya çıktı

Baba Vanga'nın 2024 yılı için kıyamet günü tahminleri oldukça dehşet verici bir tablo çiziyor. Noel'in yaklaşmasıyla birlikte, efsanevi kahinin öngörüleri tekrardan gündem olmaya başladı. Tarih boyunca söyledikleri yüzde 80 doğru çıkan Baba Vanga'nın 2024'e dair tahminleri ise şöyle:

Vladimir Putin'e Suikast Girişimi:

Rusya Devlet Başkanı'nın uluslararası arenada popüler olmaması, kendi ülkesinden bir suikast girişimiyle karşılaşacağı anlamına geliyor. Baba Vanga, Putin'in hayatına yönelik bir "girişim" öngördü, bu da Putin'in hayatta kalmasının ardında kahinin uyarısının olabileceğini düşündürüyor.

2. Avrupa'da Terör Saldırıları:

Baba Vanga, Avrupa'nın İslamcı radikallerin terör saldırılarına maruz kalacağını ve bir "büyük ülkenin" biyolojik silah testleri veya saldırılarına maruz kalacağını iddia ediyor. Ancak, saldırıların tam olarak nerede gerçekleşeceği belirsiz olduğundan, Vanga'nın tahminlerine inananlar tetikte olmalı.

3. Büyük Ekonomik Kriz:

Baba Vanga'nın öngörülerine göre, artan borç seviyeleri, jeopolitik gerilimler ve ekonomik gücün Batı'dan Doğu'ya kayması gibi faktörlerin bir araya gelmesiyle büyük bir küresel ekonomik kriz yaşanacak. Bu, finansal tahminlere alışkın olan birçok kişi için endişe verici bir öngörü.

4. Teknoloji Devrimi:

2024'te Baba Vanga'ya göre, kuantum bilişimle ilgili büyük bir atılım yaşanacak. Kuantum mekaniği yasalarından yararlanarak, bu teknoloji devrimi hayatın her alanına dokunacak ve ekonomik sorunlara çözüm getirebilecek.

5. Siber Saldırılarda Artış:

Vanga'nın tahminlerine göre, 2024'te biyolojik ve terörist saldırılara ek olarak siber saldırılarda da artış yaşanacak. Elektrik şebekeleri ve su arıtma tesisleri gibi kritik altyapılara yönelik tam teşekküllü saldırılar olabileceği öngörülüyor.

6. Tıbbi Atılımlar:

Baba Vanga, insanlığın kanseri "demir zincirlerle" bağlayacağını ve 2024'ün bu önemli tıbbi atılımların gerçekleştiği yıl olabileceğini öngörüyor. Alzheimer hastalarının tedavisinde de önemli bir ilerleme bekleniyor.

Baba Vanga'nın öngörülerinin ne kadarının gerçekleşeceği belirsiz olsa da, onun kehanetlerini ciddiye alan birçok kişi bulunuyor. Ancak, bilimsel bir temeli olmayan ve şifreli tahminler içeren bu öngörülerin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği şu an için bilinmiyor.