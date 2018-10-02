HABER KIBRIS

Suriye sınırında orman yangını

Suriye'nin Lazkiye kenti kırsalının Türkiye sınırına yakın bölgesinde orman yangını çıktı

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02/10/2018

Suriye sınırında orman yangını

Beşşar Esed rejimi güçlerinin, muhaliflerin kontrolündeki Bayırbucak  (Türkmendağı) bölgesine yönelik saldırıları sonrası Sallur ve Kelez köyü  yakınlarındaki ormanlık alanda yangın çıktı.

 

Yangına herhangi bir müdahalede bulunulmadığı, alevlerin Türkiye'ye  sıçrama ihtimaline karşılık ise Yayladağı Orman İşletme Şefliği ekiplerinin  gerekli tedbirleri aldığı bildirildi.

 

Bölgeden yükselen duman Yayladağı ilçesi sınır mahallelerinden  görülüyor. Ayrıca silah ve patlama sesleri duyuluyor.

 

Öte yandan, 30 Eylül'de Esed rejimine bağlı birliklerin Türkmendağı'na  yönelik saldırısı sonrası Yamadı ve Cip Toros köyü yakınlarındaki ormanlık alanda  çıkan yangının etkisini yitirdiği öğrenildi.

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TAGS: Suriye sınırında orman yangını, haber, kıbrıs,
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