Suriye tarih yazdı: Canlı yayında gözyaşları sel oldu

Suriye, Asya Kupası'nda tarihinde ilk kez Asya Kupası'nda son 16 turuna yükseldi. Maç sonrası teknik direktör Hector Cuper, Arjantinli hocanın tercümanı ve muhabir yayın sırasında gözyaşlarına boğuldu.

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24/01/2024

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Suriye tarih yazdı: Canlı yayında gözyaşları sel oldu

Asya Kupası B grubu son maçında Suriye, Hindistan'ı 1-0 mağlup ederek önemli bir zafer elde etti.

Bu sonuçla Suriye, Asya Kupası tarihinde ilk kez son 16 turuna yükselmeyi başardı.

Müsabakanın ardından ise duygusal anlar yaşandı. Maç röportajına gelen teknik direktör Hector Cuper ve hocanın tercümanı ile muhabir gözyaşlarını tutamadı.

Canlı yayın sırasında yaşanan duygusal anlar sosyal medyada viral oldu.

24/01/2024 09:54
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TAGS: Suriye, Hector Cuper, Asya Kupasi
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