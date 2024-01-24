Suriye tarih yazdı: Canlı yayında gözyaşları sel oldu

Asya Kupası B grubu son maçında Suriye, Hindistan'ı 1-0 mağlup ederek önemli bir zafer elde etti.

Bu sonuçla Suriye, Asya Kupası tarihinde ilk kez son 16 turuna yükselmeyi başardı.



Müsabakanın ardından ise duygusal anlar yaşandı. Maç röportajına gelen teknik direktör Hector Cuper ve hocanın tercümanı ile muhabir gözyaşlarını tutamadı.



Canlı yayın sırasında yaşanan duygusal anlar sosyal medyada viral oldu.