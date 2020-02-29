Suriye uyruklu 7 kişi KKTC’ye kanunsuz giriş yaptı

Suriye uyruklu 7 kişinin KKTC’ye kanunsuz giriş yaptığı tespit edildi.

ads
29/02/2020

ads
ads
Suriye uyruklu 7 kişi KKTC’ye kanunsuz giriş yaptı

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre bu sabaha yakın saat 01:00 sıralarında  Dipkarpaz’da, onaylanmış liman olmayan piknik alanı bölgesindeki sahilden isimsiz bir tekne ile KKTC’ye kanunsuz giriş yapan Suriye uyruklu 4 erkek, bir kadın ve 2 çocuk tespit edildi.

Söz  konusu şahıslar ile birlikte geldiği düşünülen diğer  şahıslar ise bölgede polis ekipleri tarafından aranıyor.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

PGM

29/02/2020 11:56
ad

Bu habere tepkiniz:
TAGS: KKTC, haber, kktc
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.