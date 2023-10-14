Suriye ve İran, İsrail’e meydan okudu

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Lübnan Hizbullah’ı dahil bölgedeki direniş gruplarının liderlerinin İsrail’e karşı tüm senaryolara hazır olduklarını kendisine bildirdiklerini söyledi.

İran devlet televizyonuna göre, Abdullahiyan, Irak, Lübnan ve Suriye’yi kapsayan bölge turu kapsamında gittiği Şam’da Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ve Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad ile bir araya geldi. Abdullahiyan, Suriyeli mevkidaşı Mikdad ile görüşmesinin ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Gazze’ye su, elektrik, gıda ve ilaç akışının kesilmesiyle İsrail ve ona destek veren ülkelerin, Filistinlilere yönelik katliama giriştiğini belirten Abdullahiyan, “Buradan, İslam ülkelerine ve uluslararası kurumlara, mazlum ve sivil Gazze halkının, kuşatmanın kaldırılması ve siyonistlerin savaş suçlarının durdurulması için acil uluslararası desteğe ihtiyacı olduğu mesajını iletmek istiyorum” diye konuştu.

Lübnan’daki temasları kapsamında Lübnan Hizbullahı Genel Sekreteri Hasan Nasrallah’ın yanı sıra Filistinli direniş grupları Hamas ve İslami Cihad’ın üst düzey yetkilileriyle bir araya geldiğini aktaran Abdullahiyan, “Direniş cephesinin tüm muhtemel senaryolara hazır ve morallerinin yüksek olduğunun bilgisini aldım” ifadelerini kullandı.

Öte yandan yarı resmi Tesnim Haber Ajansı, İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan’ın, önceki gün Şam ve Halep havalimanlarının İsrail tarafından bombalanması üzerine dün Lübnan’dan Suriye’ye kara yoluyla gittiğini duyurdu. (AA)