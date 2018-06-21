Suriye'de 2 günde 12 bin 500 kişi evlerini terk etti

Suriye ordusu ülkenin güneybatı sınırında muhaliflerin kontrolündeki bölgeleri top atışına tuttu. Bombardıman nedeniyle son iki günde 12 bin 500 kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Suriye ordusunun hedefinde Ürdün ve İsrail işgali altındaki Golan tepelerine bitişik sınır bölgesi var. Busra El Hariri ve Dera vilayetine yakın bölgeler bombalanıyor. Bölge daha çok top atışıyla vuruluyor. Hava saldırılarının çok sınırlı olduğu belirtiliyor.



Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi bombardıman nedeniyle son iki günde 12 bin 500 kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığını duyurdu.



ABD, Şam yönetimini geçen yıl Rusya'nın arabulucuğunda varılan "çatışmasızlık" anlaşmasını ihlal etmemesi konusunda uyarmıştı.



Çatışmasızlık anlaşmasının ihlali halinde kararlılıkla karşılık verileceği ilan edilmişti.



İsrail ve Ürdün de Suriye'deki İran varlığından rahatsız. Suriye ordusu bir süredir sınır bölgesini muhaliflerden geri almak için operasyona hazırlanıyordu.