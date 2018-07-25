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Suriye’de intihar saldırıları: 38 ölü

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25/07/2018

Suriye’de intihar saldırıları: 38 ölü

Beşşar Esed rejimi, Suriye’nin Süveyde il merkezinde DEAŞ’lı teröristlerce intihar saldırıları düzenlendiğini duyurdu. Saldırılarda en az 38 kişinin öldüğü öğrenildi.

Beşşar Esed rejiminin haber ajansı SANA, rejim kontrolündeki Süveyde ilinin merkezinde, biri pazar yeri diğeri de bir sokakta olmak üzere iki ayrı noktada intihar saldırısı düzenlendiğini duyurdu. Haberde, saldırıyı terör örgütü DEAŞ mensubu 4 kişinin gerçekleştirdiği belirtildi.

AA muhabirinin yerel kaynaklardan aldığı bilgiye göre saldırılarda en az 38 kişi hayatını kaybetti.
Süveyde’nin merkezi rejimin hakimiyetindeyken, kuzeydoğusunda DEAŞ’ın varlığı sürüyor.
(AA)

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TAGS: suriye, intihar saldırısı
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