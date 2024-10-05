Suriye'de İran destekli grupların kullandığı askeri havalimanı saldırı

Suriye'nin Humus ilinde, Beşşar Esad rejiminin, yönetimini İran destekli gruplara bıraktığı Tedmur Askeri Havalimanı'na saldırı düzenlendi.

ads ads ads ads
05/10/2024

ads
Suriye'de İran destekli grupların kullandığı askeri havalimanı saldırı

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, aidiyeti bilinmeyen hava araçları, saat 00.30 sularında Humus ilinin doğusunda Tedmur Askeri Havalimanı ve çevresinde varlık gösteren İran destekli gruplara ait askeri mühimmat deposuna birden fazla hava saldırısı gerçekleştirdi.

Diğer yandan, kaynaklara göre, saat 01.15 sularında ise İran destekli grupların roket geliştirme ve üretme ile mühimmat ve askeri eğitim üssü olan Humus'un doğusundaki T4 Askeri Havalimanı'nda patlama sesleri duyuldu.

İsrail makamlarından veya Suriye rejimi tarafından saldırılara ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve Suriye ordusuna ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.

05/10/2024 21:04
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: Suriye, İran
MANŞETLER

HK DÜNYA

Siyah plastik tehlikesi! Gıdayla temas ettirmeyin uyarısı yapıldı

HK DÜNYA

Siyah plastik oyuncaklar, mutfak eşyaları ve yiyecek kapları tehlike saçıyor! Yeni bir araştırma, bu ürünlerde yüksek seviyelerde zehirli alev geciktirici kimyasalların bulunduğunu ve bu maddelerin geri dönüşüm sırasında elektronik atıklardan sızarak insan sağlığını ciddi şekilde tehdit ettiğini ortaya çıkardı. Kansere ve diğer sağlık sorunlarına yol açabilecek bu maddelerin gıdalara temas ettirilmemesi gerekiyor.

© 2024 Haber Kıbrıs Medya Danışmanlık ve Matbaacılık Ltd.