Suriye'de Rejimi Deviren Gruplar Feshediliyor

Suriye'deki yeni yönetim, Baas rejimini deviren silahlı gruplarla 'kendilerini feshetme ve Savunma Bakanlığı çatısı altında birleşme' konusunda anlaşmaya vardı.

Suriye Haber Ajansına (SANA) göre, rejimi deviren silahlı grupların komutanları, Suriye'deki yeni yönetimin lideri Ahmed Şara ile bir araya geldi.

Toplantıda yeni yönetim, "kendilerini feshetme ve Savunma Bakanlığı çatısı altında birleşme" konusunda silahlı gruplarla anlaştı.

Çok sayıda rejim karşıtı silahlı grup, Heyet Tahrir Şam liderliğinde 27 Kasım rejim güçlerine yönelik başlatılan operasyonunda yer almıştı.