Suriye'de SDG'nin tasfiyesi için önemli adım

Suriye Cumhurbaşkanlığı, SDG'nin devlet yapısına entegre edileceğini belirten anlaşmanın maddelerini yayımladı.

İlgili metinde "Suriyelilerin, dini ve etnik kökenlerinden bağımsız olarak, liyakate dayalı şekilde siyasi süreçlere ve devlet kurumlarına katılım ve temsillerinin güvence altına alındığı" kaydedilirken "Kürt toplumu, Suriye devletinin asli bir bileşenidir ve Suriye devleti, vatandaşlık hakkını ve tüm anayasal haklarını garanti altına alır" maddesine yer verildi.

Metinde öne çıkan diğer ifadeler ise şöyle:

Suriye topraklarının tamamında ateşkesin sağlanması

Kuzeydoğu Suriye’deki tüm sivil ve askeri kurumların, sınır kapıları, havaalanı, petrol ve gaz sahaları da dahil olmak üzere, Suriye devleti yönetimiyle bütünleştirilmesi

Suriye devletinin, Esed rejiminin kalıntıları ve ülkenin güvenliği ile birliğini tehdit eden tüm unsurlara karşı mücadelesine destek verilmesi, bölünme çağrıları, nefret söylemi ve Suriye toplumunun tüm bileşenleri arasında fitne yayma girişimlerinin reddedilmesi

Yürütme komitelerinin, anlaşmanın bu yılın sonunu aşmayacak şekilde uygulanması için çalışması.