Suriye'de sıcak gelişme...

Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye'de 4 Rus askerlerinin çıkan çatışmada öldürüldüğünü duyurdu. Bakanlık, Deyrizor'da çıkan çatışmalarda, Suriye rejimine bağlı güçlere saldıran grup içindeki 40'tan fazla kişinin öldürüldüğünü açıkladı.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Deyrizor kentinde Rus askeri danışmanların da içinde bulunduğu rejim güçlerine karşı düzenlenen saldırıda 4 Rus askeri danışman olay yerinde hayatını kaybetti.

Açıklamada, "Birkaç militan grubu, gece saatlerinde Deyrizor kentindeki Suriye hükümet güçlerine bağlı topçu birliğine saldırdı." denildi.