Suriye'de silahlı muhalifler başkente girdi: 'Esad Şam'ı terk etti'

MUHALİFLER ŞAM'A GİRDİ

Suriye Gözlemevi ise Suriye ordu güçlerinin Şam Uluslararası Havalimanı'nı terk ettiğini açıkladı.

Reuters'a göre Suriye Ordu Komutanlığı Esad rejiminin düştüğünü subaylarına iletti.

Reuters, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın Şam'dan ayrılarak, bilinmeyen bir noktaya hareket ettiğini duyurdu.

"ŞAM ARTIK ESAD'DAN KURTULDU"

Suriye Başbakanı Muhammed Gazi El-Celali, halkın seçeceği herhangi bir yönetimle işbirliğine hazır olduğunu söyledi.

Muhammed Gazi El-Celali, "Evi̇mdeyi̇m, hükümeti̇ devretme konusunda destek vereceği̇m. Devlet kurumlarının korunması çağrısı yapıyorum." dedi.

Şam'a giren Suriyeli muhalifler ise, "Şam artık Esad'dan kurtuldu" açıklamasını yaptı.

Muhalifler, televizyondan yayınlanan bildiride "Esad rejimini devirdikleri ve Şam'ı kurtardıklarını" duyurdu.

Suriye ordusu ise birliklerinin Hama, Humus ve Deraa'da savaşmaya devam ettiğini açıkladı.

Diğer yandan Rejim güçleri Şam Uluslararası Havalimanı dahil olmak üzere silah bıraktı.

Muhalifler Şam'ın Esad'dan kurtulduğunu açıklayarak "karanlık günler sona erdi" ifadelerini kullandı.

Muhalifler, eski başbakanın denetiminde kalacak kamu kurumlarına yaklaşmanın yasak olduğunu duyurdu.

MUHALİFLERDEN SURİYELİLERE ÇAĞRI

Yurt dışındaki Suriyelilere seslenen Muhalifler, özgür Suriye'ye geri dönmeleri çağrısı yaptı.



Suriyelilere işkence ve insanlık dışı muamelelerde bulunmasıyla bilinen Sednaya Hapishanesi'nde mahkumlar Muhalifler tarafından serbest bırakıldı.

Muhalifler, tüm mahkumların serbest bırakılacağını duyurdu.

MUHALİFLER DEYRİZOR MERKEZİNE GİRİYOR

Suriye'de Esed rejimi karşıtı gruplar, Baas rejiminin çökmesinin ardından terör örgütü PKK/YPG'nin elinde tuttuğu Deyrizor kentinin merkezine girmeye başladı.

Çöken rejimin ordusu 6 Aralık'ta ülkenin doğusunda Irak sınırındaki Deyrizor ilinde konuşlu güçlerinin bazılarını çekmiş, il merkezini terör örgütü PKK/YPG'nın işgaline bırakmıştı.

"BİRLİKLERİMİZ TAMPON BÖLGEDE"

Suriye Başbakanı Muhammed Gazi El-Celali, El Arabiye televizyonuna, rejim karşıtlarının komutanı Colani ile mevcut durumun nasıl yönetileceğine dair temasta bulunduğunu söyledi.

İSRAİL'DEN AÇIKLAMA

İsrail ordusu ise Suriye'deki olaylara müdahale edilmediğini ve birliklerin tampon bölgede konuşlandırdığını duyurdu.

ŞAM'DAKİ ESAD HEYKELLERİ YIKILIYOR

Şam'da halk Emevi Meydanı'nda kutlamalara başladı. Binlerce kişi Esad rejimine karşı sloganlar atarak şehir merkezinde toplandı.

Sokaklara dökülen halk Şam'daki Esad heykellerini yıkmaya başladı.

SURİYE'DE NE OLUYOR?

Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında 27 Kasım'da Esad rejimi güçleriyle rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışma başlamıştı.

30 Kasım'da Halep'in merkezinin büyük bölümünü rejim güçlerinden alan rejim karşıtı gruplar, aynı gün tüm İdlib genelinde hakimiyet sağlamıştı. Gruplar, şiddetli çatışmaların ardından 5 Aralık'ta Hama kent merkezini rejim güçlerinden almıştı.

Rejim karşıtı gruplar, başkent Şam'a açılan stratejik önemdeki Humus ilinin bazı yerleşim yerlerini ele geçirerek burada ilerlemeye başlamıştı.

Suriye'nin Ürdün sınırındaki Dera ilinde 6 Aralık'ta operasyon başlatan askeri muhalifler, çatışmaların ardından il merkezini rejim güçlerinden geri almıştı.

Ülkenin güneyindeki Suveyda il genelinin tümü de 7 Aralık'ta muhalif grupların kontrolüne geçmişti. Aynı gün Kuneytra'daki yerel muhalifler de il merkezinin kontrolünü sağlamıştı.

Şam'ın güneybatısında Esed rejimi güçlerine karşı ilerleyen gruplar da 7 Aralık'ta başkentin güney banliyölerine girmişti.

Başkente açılan Humus ilinde, rejim karşıtı güçler, 7 Aralık'ta kent merkezine hakim olmuştu.

Suriye Milli Ordusu'nun Halep kırsalında 1 Aralık'ta terör örgütü PKK/YPG'ye karşı başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nda ise Tel Rıfat ilçe merkezi, terörden kurtarılmıştı.