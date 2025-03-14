Suriye’deki Alevi katliamı protesto edilecek

 KKTC Alevi Kültür Merkezi, KKTC Ehlibeyt Kültür ve Dayanışma Derneği ile Alevi Kültür Vakfı, Suriye’deki Alevi katliamını protesto etmek için yarın eylem düzenliyor.

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14/03/2025



 KKTC Alevi Kültür Merkezi, KKTC Ehlibeyt Kültür ve Dayanışma Derneği ile Alevi Kültür Vakfı, Suriye’deki Alevi katliamını protesto etmek için yarın eylem düzenliyor.

Alevi Kültür Merkezi üç örgüt adına yaptığı ortak yazılı açıklamada, eylemin Lefkoşa Kızılbaş Parkı’nda saat 16.30’da gerçekleştirileceğini duyurdu.

Açıklamada, Suriye’de Alevilere karşı yürütülen “soykırım” ve “insanlık suçlarına” karşı dayanışma çağrısı yapılarak, eyleme destek istendi.  

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TAGS: haber, kıbrıs
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