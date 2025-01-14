Suriye'deki yeni yönetimin Dışişleri Bakanı Şeybani, Türkiye’yi ziyaret edeceğini duyurdu

Suriye'deki yeni yönetimin Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, 15 Ocak'ta Türkiye'ye ilk resmi ziyaretini yapacağını açıkladı.

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14/01/2025

Suriye'deki yeni yönetimin Dışişleri Bakanı Şeybani, Türkiye’yi ziyaret edeceğini duyurdu

Suriye'deki yeni yönetimin Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, 15 Ocak'ta Türkiye'ye ilk resmi ziyaretini yapacağını açıkladı.

Şeybani, ziyaretini sosyal medya platformu X'ten duyurdu.

Paylaşımında Şeybani, "Yeni Suriye’yi temsil etmek üzere, 14 yıldır Suriye halkını hiç bırakmayan Türkiye Cumhuriyeti’ne ilk resmi ziyaretimizi yarın gerçekleştireceğiz." ifadesini kullandı.

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TAGS: türkiye, esad hasan
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Nevzat Bahtiyar'ın avukatı Ali Eryılmaz: Katili değil cinayet nedenini kamufle etmeye çalıştılar

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