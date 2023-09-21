Suriye'den Pekin'e 20 yıl sonra ilk ziyaret

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, 12 yıllık iç savaşın başlangıcından bu yana ilk kez Çin’e gitti.

Çin Dışişleri Bakanlığı, Esad’ın cumartesi günü Hangzhou kentinde başlayacak olan Asya Olimpiyatları’nın açılış törenine katılacağını açıkladı.

Çin devlet televizyonu CCTV’ye göre Esad bugün Hangzhou’ya ulaştı. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’in de yarın şehre giderek Suriye lideri ve diğer devlet başkanlarıyla yemeğe katılması ve bazı ikili temaslarda bulunması bekleniyor.

Associated Press’in haberine göre Çin, mart ayında Suudi Arabistan ve İran arasında anlaşmaya arabuluculuk yapmasının ardından Ortadoğu’daki nüfuzunu bir süredir genişletiyor.

Pekin yüzbinlerce kişinin öldüğü ve ülkenin önemli bir kısmını harabeye çeviren iç savaşta Esad’ı desteklemeyi sürdürüyor.

Çin’in milyarlarca dolara mal olması beklenen Suriye’nin yeniden inşasında gelecekte önemli bir rol oynayabileceği belirtiliyor.

Suriye geçen yıl Çin’in altyapı projeleriyle gelişmekte olan bölgelerdeki nüfuzunu genişletmeyi amaçladığı “Tek Kuşak Tek Yol Girişimi”ne katılmıştı.

Suriye liderinin Çin seyahati, bu ülkeden Pekin'e 20 yıl aradan sonra gerçekleştirilen ilk ziyaret.

Oğul Esad, en son 2004'te Çin'i ziyaret etmişti.

Çin Birleşmiş Milletler’de Esat yönetimine karşı kararları en sonuncusu 2020 Temmuz ayında olmak üzere sekiz kez veto etmişti.