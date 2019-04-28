HABER KIBRIS

Suriyeli muhaliflerden Putin'e tepki

ads
28/04/2019

ads
Suriyeli muhaliflerden Putin'e tepki

Yayımlanan bildiride Rusya liderinin Esed hükümeti ve  İdlib'e askeri operasyona yönelik açıklamaları eleştirildi, "Suriye hükümeti meşruiyetini kaybeden, vatandaşlarına en basit ihtiyaçları temin edemeyen, terörist milislere dönüşen bir rejim oldu" denildi.

Suriyeli muhalifler, Rusya Devlet Başkanı Vladimir  Putin'in Esed hükümeti ve İdlib'e askeri operasyon konularında yaptığı  açıklamalara yönelik yayımladıkları bildiride, "Suriye hükümeti meşruiyetini  kaybeden, vatandaşlarına en basit ihtiyaçları temin edemeyen, terörist milislere  dönüşen bir rejim oldu." ifadelerini kullandı.

Özgür Suriye Ordusu bileşenlerinden Ulusal Özgürleştirme Cephesi ile  Milli Ordu, Putin'in Çin'in başkenti Pekin'de "Esed hükümeti kazandı." ve  "İdlib'e askeri operasyonu göz ardı etmiyorum." şeklindeki açıklamaları  dolayısıyla bir bildiri yayımladı.

"12. Garantörler Toplantısı'nda siyasi süreçler ve çözümlerden  bahsedildiği sırada savaş uçakları İdlib ve Hama illerinde sivil yerleşimleri  yakıp katliamlar yapıyordu." ifadesi kullanılan bildiride, sivil yerleşimlerde  yaşayanları hedef almanın, okul ve evleri içinde bulunanların üzerine yıkmanın ve  yasak silahları kullanmanın bir "kazanma göstergesi" olmadığı belirtildi.

Bildiride, "Suriye hükümeti meşruiyetini kaybeden, vatandaşlarına en  basit ihtiyaçları temin edemeyen, terörist milislere dönüşen bir rejimdir."  ifadelerine yer verilerek, Esed rejiminin kontrolündeki bölgelerde bile direnişin  devam ettiği vurgulandı.

Putin'in Esed rejimine destek vermesinin ölüm ve yıkıntıların devam  etmesi anlamına geldiği kaydedilen bildiride, "Devrim, Esed rejimi alaşağı  edilene, ülke bağımsızlığa kavuşana ve Rusya ve İran milislerinden temizlenene  kadar devam edecek." değerlendirmesinde bulunuldu.

Putin, Pekin'de "Bir Kuşak, Bir Yol" konferansından sonra düzenlediği  basın toplantısında, İdlib'deki gruplara askeri operasyonla ilgili, "Ben bunu göz  ardı etmiyorum fakat Suriyeli dostlarımızla insani durumu göz önüne alarak bunun  bugün uygun olmadığını düşünüyoruz." demişti. 

Bu habere tepkiniz:
TAGS: Suriyeli muhaliflerden Putin’e tepki, haber, kıbrıs,
MANŞETLER

HK DÜNYA

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.