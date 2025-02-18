Suriyeliler Güney Kıbrıs Hükümeti’nden “daha iyi muamele görmek” istiyor

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18/02/2025

Suriyeliler Güney Kıbrıs Hükümeti’nden “daha iyi muamele görmek” istiyor

Güney Kıbrıs’ta yaşayan Suriyelilerin, hükümetten “daha iyi muamele görmek” istedikleri bildirildi.

Haravgi gazetesi, “Kıbrıs’taki Suriyeliler” adlı oluşumun İçişleri Bakanlığı ile Mülteci Müsteşarlığı’na mektup göndererek, Suriyeliler aleyhindeki ayrımcılığa bir son verilmesini ve askıya alınan siyasi sığınma başvurularının yeniden incelenmeye başlamasını talep ettiklerini yazdı.

Gazete, günümüz şartlarında Suriyelilerin yaptığı siyasi sığınma başvurularının dondurulmasının haksızlık olduğunu ifade eden oluşum, Suriyelilerin, Sosyal Sigortalar Kurumu ile Genel Sağlık Sistemi’ne (YESİ) katkı yaptıklarına işaret ettiğini kaydetti.

Habere göre, mektupta, Güney Kıbrıs’ı gönüllü olarak terk etmeyen Suriyelilere üçüncü ülke işçisi statüsü verilmesi de talep edildi.

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TAGS: Suriyeliler Güney Kıbrıs Hükümeti’nden “daha iyi muamele görmek” istiyor
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