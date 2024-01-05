Suriye'nin kuzeyindeki Afrin ilçesinde bombalı saldırı: Bir sivil yaralandı
05/01/2024
Suriye'nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki Afrin ilçesinde bir çöp konteynerine yerleştirilen bomba düzeneğinin patlaması sonucu bir sivil yaralandı.
Zeytin Dalı Harekatı'yla terörden arındırılan Afrin ilçe merkezinde, bir çöp konteynerine yerleştirilen bomba, infilak ettirildi.
Racu Caddesi'nde düzenlenen terör saldırısında ilk belirlemelere göre bir sivil yaralandı.
Yaralı, ilçedeki hastaneye sevk edildi.
Patlamanın olduğu bölgede önlemleri artıran güvenlik güçleri, saldırıyla ilgili inceleme başlattı.
Terör saldırısını henüz üstlenen olmadı.
Suriye'nin kuzeyindeki Afrin ilçe merkezi, mart 2018'de Zeytin Dalı Harekatı kapsamında PKK/YPG'li teröristlerden kurtarılmıştı.