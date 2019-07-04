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Suriye'ye ham petrol taşıyan tanker Cebelitarık'ta durduruldu

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04/07/2019

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Suriye'ye ham petrol taşıyan tanker Cebelitarık'ta durduruldu

İngiltere'ye bağlı özerk yönetim, "Grace 1'in Suriye'de Banyas rafinerisine ham petrol taşıdığına inanmak için geçerli sebeplerimiz var. Bu rafineri, Suriye'ye karşı AB yaptırımlarına tabi bir işletmeye ait" açıklamasını yaptı.

İngiltere'ye bağlı olan İspanya'nın güneyindeki  Cebelitarık özerk yönetiminin hükümeti, Suriye'ye ham petrol götürdüğünden  şüphelenilen bir tankeri durdurdu.

Cebelitarık Özerk Hükümet Başkanı Fabian Picardo, konuya ilişkin  basına yaptığı açıklamada, sabahın ilk saatlerinde Cebelitarık liman görevlileri  ve ona bağlı memurların yasayı uygulayarak sahil güvenlik ekiplerinin yardımıyla  Suriye'ye ham petrol götüren bir tankeri durduklarını ve tanker ve yükünün  alıkonulduğunu bildirdi.

"Grace 1" adlı geminin, Avrupa Birliği'nin (AB) Suriye'ye uyguladığı  ambargoları ihlal ettiği gerekçesiyle durdurulduğunun altını çizen Picardo,  "Grace 1'in Suriye'de Banyas rafinerisine ham petrol taşıdığına inanmak için  geçerli sebeplerimiz var. Bu rafineri, Suriye'ye karşı AB yaptırımlarına tabi bir  işletmeye ait." ifadesini kullandı.

AB, Suriye'ye karşı yaptırım kararını 2011 sonunda alırken, petrol  ambargosunu da içeren yaptırımlarını 1 Haziran 2020'ye kadar uzatmıştı.

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TAGS: Suriye’ye ham petrol taşıyan tanker Cebelitarık’ta durduruldu, haber, kıbrıs,
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