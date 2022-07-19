Surlariçi'nde bir bina yıkıldı

Lefkoşa Surlariçi'nde, Zafer Sineması yakınında bulunan bina yıkıldı. Yıkılan bina, park halindeki bir araca zarar verdi.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre bugün saat 10:30 sıralarında, Lefkoşa Surlariçi'nde, Marmara Sokak No:35 adresindeki ikametgaha ait, kerpiçten mamul ve boş durumda olan yardımcı evin güneye bakan duvarı yıkıldı.

Olay sonucu yaralanan olmadı.

İkametgah önünde park halinde bulunan bir araçta ise maddi hasar meydana geldi.

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19/07/2022 14:56