Surlariçi’nde iki aile birbirine girdi

Surlariçi'nde iki ailenin kavgası mahkemede bitti. Kanunsuz Topluluk, Kavga, Rahatsızlık, Uygunsuz Tavır ve Hareket" Suçundan tutuklanan 10 zanlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

(Kamalı Haber)

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Polis Memuru Hüseyin Uğur Yörük zanlıların Kanunsuz Topluluk, Kavga, Rahatsızlık, Uygunsuz Tavır ve Hareket" "sarhoşluk" "Tecavüzkar Alet Taşıma" suçundan methaldar olduğunu belirtti.

Polis, 19.03.2023 tarihinde saat 17:40’te Lefkoşa'da, Surlariçi bölgesinde iki aile arasında sözlü tartışmanın kavgaya döndüğünü anlattı. Taş ve sopalar ile birbirine giren iki tarafı polis ayırdı.

Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlıların haftada bir gün polise ispat-ı vücutta bulunması, 10’ar bin TL nakdi teminat yatırması, 1 kefilin 150 bin TL kefalet senedi imzalaması, iki çocuğun yalnızca yurtdışına çıkışlarının yasaklanması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

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23/03/2023 13:21