Surlariçi'nde Müzik Anlaşması: 23'ten 01'e

Lefkoşa Surlariçi halkıyla eğlence mekânı sahipleri, 23.00 ile 01.00 saatleri arasında canlı müzik yapılması konusunda anlaştı

Lefkoşa Surlariçi halkı ile eğlence mekânı sahiplerinin bundan bölge 23.00 ile 01.00 saatleri arasında canlı müzik yapılması yönünde anlaşmaya vardı

Lefkoşa surlariçi işletmeleri ve burada performans yapan müzisyenler yaptıkları açıklamada "gerek bu bölgede yaşayan halkın, gerekse sektöre emek veren kesimin mağdur olmaması adına canlı müzik saatlerinde değişiklik yapma kararı almış bulunmaktayız.

Yeni bir düzenleme yapılana kadar canlı müzik saatleri haftasonları 23.00 ile 01.00 olarak belirlenmiştir." dedi

Canlı müziğin bitiş saatini 01.00 olarak belirleyen işletme sahipleri dinleyicilerden konser saatlerinde yerlerini almaları ricasında bulundular

Sosyal medyada Kıbrıslı sanatçılar "Müziğimiz hiç susmasın, evimiz dediğimiz yer, ailemiz dediğimiz insanlar huzursuz olmasın, Surlariçinde ikamet edenler uykusuz kalmasın diye 23.00 - 01.00" mesajını paylaşıyorlar