Surlariçi'nde 'müzik' isyanı

LEfkoşa Surlariçi'nde yaşayan vatandaşlar son dönemde artan mekanlardan yükselen müzik nedeniyle rahatsız.

Bölgede ikamet edenler açık alanda yüksek desibelde müzik yapan barlardan dolayı mağdur olduklarını ifade ediyor.

Çevre Koruma Dairesi ve Polisin ise buna müdahale etmediği iddia ediliyor.

Mahmutpaşa Mahallesi İnisiyatifi tarafından yapılan açıklamada "Haziran ayının başından itibaren neredeyse her hafta şikayetçilerden imza toplayıp dilekçe verdiğimiz halde yetkililer görevini yapmıyor!" denildi.

AÇIKLAMA ŞÖYLE:

Havalar ısınmaya başladığı günden beridir Surlariçi’nde ve civarında yaşayan kişiler olarak bir sorunumuz var. Gece geç saatlere kadar devam eden açık alanda yapılan yükse sesli müzik! En basitinden bizleri anlamanız için söyleyelim: U-YU-YA-MI-YO-RUZ!

Hani o Lefkoşa gecelerinin pırıl pırıl serini vardır ya... Artık o serinde camlarımız açık, evimizde dinlenip uyuyamıyoruz... Ya camları açamıyoruz veya camlarımız müzik sesinden bangır bangır sallanıyor!

Neden mi?

Eskiden konut olarak kullanılan evleri kiralayarak bar olarak işleten ve evlerimizin yanında açık alanda stad konseri gerçekleştiren mekanlar yüzünden!

Son yıllarda Surlariçi’nin “canlanması” şeklinde reklam edilen bir olgu vardır.Bu olgu da nedense Surlariçi’nde hayatını sürmekte olan bölge sakinlerinin işlerinden çıkarak evlerine dinlenmeye döndükleri saatlerde bölgede trafiği ve gürültüyü artırmak, park problemi yaratmak, yüksek desibelde müzik yapmak ve barlardan ötürü kavga çıkacak, gerginlikler yaşanacak ortamlar oluşmasına yol açmaktadır. Özetle, Surlariçi’nin canlanması plansız ve sağlıksız bir dönüşüm ile gerçekleştirilmektedir. Her ne açılım yapılacaksa, bu; konutları kovmayacak şekilde olmalıdır.

Öncelikle bizlerin rahatsızlığına neden olan gürültü ve ses kirliliğinin sorumlularına değinmek isteriz:

Konut olan bir mekanı bar/cafe olarak işletmek için kullanım değişikliği planlama onayı almak üzere Şehir Planlama Dairesi’ne başvuru yapmak gerekir. Şehir Planlama Dairesi planlama onayı verirken mekanda müzik yapılıp yapılamayacağına, imar planında söz konusu alanda konutların bulunup bulmadığına bakarak müzikli bir eğlence yerine planlama onayı verilip verilmeyeceğini değerlendirmesi gerekir. Şehir Planlama Dairesi planlama onayı verilebileceğini düşünürse, Çevre Koruma Dairesi ile istişare ederek müzik düzeyinin gürültü yaratmayacak desibelini öğrenerek bina düzenlemesi/tadilatı yapılırken bazı koşullar koyarak (izolasyon, çalışma saatleri, desibel vs.) planlama onayını verebilir. Mevcut pratikte Şehir Planlama Dairesi prosedürü olması gerektiği şekilde uygulamamaktadır. Sadece bir tur atılırsa tüm mekanların bitişik nizam veya yanında veya karşısında insanların yaşadığı evler olduğu görülecektir.

Devam edelim... Planlama onayından sonra Belediye’ye işletme izni ve Çevre Koruma Dairesi’nde müzik izni için başvurulur. Çevre Koruma Dairesi, özellikle Belediye’den işletme almış bir mekana müzik izni vermemezlik etmediğinden ötürü, mahalle içinde bulunan ve çevrede insanların yaşadığı mekanlar için belirli müzik izni koşulları belirlemektedir. Bu koşullar, müziğin kesinlikle kapalı alanda yapılması, 55dB aşmaması ve gün/saat sınırlaması şeklinde olabilmektedir. Bu koşulların ihlal edilip edilmediğini ise denetimlerle takip etmekte ve gerektiği durumlarda mekanlara ceza yazmaktadır.

Özellikle Haşmet Gürkan Sokak, Kaymakam Sokak, Tanzimat Sokak, Pencizade Sokak, Kanlı Mescit Sokak, Nuri Efendi Sokak, Mahmut Paşa Sokak, 2. Selim Caddesi, Servet Somuncuoğlu Sokak’ta ikamet edenler açık alanda yüksek desibelde müzik yapan 41 House, Brothers Wall City, Narnia ve 1984’ten dolayı mağdur olmaktadırlar.

Bilgi edinme yasası ile Çevre Koruma Dairesi’nden elde edilen müzik izinleri ve koşullarına göre;

Brothers Wall City – Henüz müzik izni almamıştır, süreç devam etmektedir. (Ses yükseltici ile tüm mahalleyi sarsacak şekilde bu mekanda konser verilmektedir.)

41 House – Müzik izni vardır- Koşulları: Kapalı alan 55dBa Leq, Çarşamba-Cuma-Cumartesi 02:00

Narnia – Müzik izni vardır- Koşulları: Kapalı alan 50dBa Leq, Çarşamba 0:00-Cuma-Cumartesi 01:00

1984 – Müzik izni 3 Temmuz 2018 tarihinde sona ermiştir. Eski müzik izni koşulları: Kapalı alan 55dBa Leq, Çarşamba 0:00-Cuma-Cumartesi 01:00

(Bu arada mekanların neredeyse hepsi bu müzik izin koşullarını yanlış anlamışlar; müziği bitirmeleri gereken saatte konserlerini başlatıyorlar.)

Çevre Koruma Dairesi ve Polis açık alanda konser verilmesini neden engelleyemiyor?

İnanın ki bizler de bilmiyoruz. Müzik sesi yükseldiğinden itibaren polisi defalarca arıyoruz, kendilerinin gürültü ile ilgilenmediklerini söylüyorlar. Gelmiyorlar. Geliyorlar, camlar kapalı mekanın önünden geçip gidiyorlar. Geliyorlar, 5 dakika içeriye bakıp çıkıyorlar. Halkın sükun ve sağlığından sorumlu polis, eleman yetersizliğinden, tüm yetkilerinin alındığından şikayet ediyor! Müzik izin koşulları ihlal ediliyor diyoruz, biz baktık şu saate kadar müzik yapabilir diyorlar! Polis halkla dal-ga ge-çi-yor!

Açık bir yasa dışılık olmasına rağmen polisin müdahale etmemesi, Çevre Koruma Dairesi’nin ceza yazıp mekandan ayrılması ancak müziği durdurmak üzere polisi çağırmaması inanın artık bizlerin sabrını taşırıyor.

Haziran ayının başından itibaren neredeyse her hafta şikayetçilerden imza toplayıp dilekçe verdiğimiz halde yetkililer görevini yapmıyor!

Bize de, yani 30-40 hanede huzur içerisinde yaşam sürdürebilmek için mücadele verenlere de, sosyal medyada duyuru yapmak düşüyor!

Sanatçı dostlarımız, lütfen sizler de sahne alacağınız mekanların kurallara uyduğundan emin olun. Sahne almadan evvel mekanın müzik izni olup olmadığını ve koşullarını görmeyi talep edin.

Sayın yetkililer, sizlerden yaz bitmeden icraat bekliyoruz!

Buraya kadar okuduğunuz için teşekkürler!