Surlariçi’nde Onarım Çalışması Yapılacak
02/10/2021
Lefkoşa’da Surlariçi bölgesi, Kadınlar Pazarı (Lokmacı) Sokağı’nda, kırılan kanalizasyon hattının tamiratı amacıyla yarından, salı gününe kadar onarım çalışması yapılacağı duyuruldu.
Lefkoşa Türk Belediyesi’nden (LTB) yapılan açıklamada, çalışmaların, 3 Ekim Pazar saat 06.00 itibarı ile başlayacağı ve yaya trafiğine açık olacak şekilde çalışmaların sürdürüleceği belirtildi.
Açıklamada, yayaların kazı çalışması süresince trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerektiği bildirildi