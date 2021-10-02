Surlariçi’nde Onarım Çalışması Yapılacak

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02/10/2021

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Surlariçi’nde Onarım Çalışması Yapılacak

Lefkoşa’da Surlariçi bölgesi, Kadınlar Pazarı (Lokmacı) Sokağı’nda, kırılan kanalizasyon hattının tamiratı amacıyla yarından, salı gününe kadar onarım çalışması yapılacağı duyuruldu. 
Lefkoşa Türk Belediyesi’nden (LTB) yapılan açıklamada, çalışmaların, 3 Ekim Pazar saat 06.00 itibarı ile başlayacağı ve yaya trafiğine açık olacak şekilde çalışmaların sürdürüleceği belirtildi. 
Açıklamada, yayaların kazı çalışması süresince trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerektiği bildirildi

02/10/2021 09:09
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TAGS: Surlariçi, haber, kıbrıs, onarım çalışması
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