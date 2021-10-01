Surlariçi’nde Onarım Çalışması Yapılacak

ads ads ads ads
01/10/2021

ads
ads
ads
Surlariçi’nde Onarım Çalışması Yapılacak

Lefkoşa’da Surlariçi bölgesi, Kadınlar Pazarı (Lokmacı) Sokağı’nda, kırılan kanalizasyon hattının tamiratı amacıyla pazar gününden, salı gününe kadar onarım çalışması yapılacağı duyuruldu. 
Lefkoşa Türk Belediyesi’nden (LTB) yapılan açıklamada, çalışmaların, 3 Ekim Pazar saat 06.00 itibarı ile başlayacağı ve yaya trafiğine açık olacak şekilde çalışmaların sürdürüleceği belirtildi. 
Açıklamada, yayaların kazı çalışması süresince trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerektiği bildirildi

01/10/2021 13:56
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Lefkoşa Türk Belediyesi, Lefkoşa, Surlariçi bölgesi, Kadınlar Pazarı
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.