Surlariçi’nde Onarım Çalışması Yapılacak

Lefkoşa’da Surlariçi bölgesi, Kadınlar Pazarı (Lokmacı) Sokağı’nda, kırılan kanalizasyon hattının tamiratı amacıyla pazar gününden, salı gününe kadar onarım çalışması yapılacağı duyuruldu.

Lefkoşa Türk Belediyesi’nden (LTB) yapılan açıklamada, çalışmaların, 3 Ekim Pazar saat 06.00 itibarı ile başlayacağı ve yaya trafiğine açık olacak şekilde çalışmaların sürdürüleceği belirtildi.

Açıklamada, yayaların kazı çalışması süresince trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerektiği bildirildi

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01/10/2021 13:56