Surlariçi'nde Palalı Saldırı: İki Kişi Yaralandı

Lefkoşa'da yaşanan şiddet olayında 47 yaşındaki Mehmet Kılıç, “katle teşebbüs, vahim zarar, yaralama, kasti hasar, tecavüzkar alet taşıma ve ciddi darp” suçlamalarıyla tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı.

Olay, 7 Şubat 2024 tarihinde Lefkoşa'nın tarihi Surlariçi bölgesindeki İstanbul Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Kılıç, yasa dışı olarak taşıdığı ve türü henüz tespit edilemeyen bir pala ile Murat Gören'e (31) arkadan saldırarak başının arka kısmında 7 santimlik bir yara açtı ve böylece katle teşebbüs suçunu işledi. Aynı saldırı esnasında Kılıç, pala ile İbrahim Casun'un (24) yüzüne vurarak dişinin kırılmasına ve alt sağ dudağında 4 santimlik bir kesik oluşmasına sebep oldu, bu da vahim zarar suçunu oluşturdu.

Ayrıca, Kılıç'ın Murat Gören'e ait Redmi 9 marka cep telefonunu yere atarak kırılmasına sebep olduğu ve böylece kasti hasar suçunu işlediği belirtildi. Zanlı, olayın ardından Demirhan'da yakalanarak tutuklandı. Surlariçi'nde kaldığı otel odasında yapılan aramalarda herhangi yasa dışı bir bulguya rastlanmadı.

Zanlının Ruh Sağlığı Değerlendirilecek: Cezai Sorumluluk Araştırması

Lefkoşa Adli Şube'den polis memuru Emrah Turgal'ın mahkemede aktardığına göre, Kılıç'ın ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde doktor kontrolünden geçirilerek cezai sorumluluğunun belirlenmesi gerekiyor. Soruşturmanın henüz başlangıç aşamasında olduğunu ve daha fazla delil toplanması gerektiğini belirten Turgal, zanlının tutukluluk süresinin bir gün daha uzatılmasını talep etti.

Yargıç Jale Ergüden, sunulan şahadetleri değerlendirerek Kılıç'ın bir gün daha tutuklu kalmasına karar verdi. (Kamalı Haber)