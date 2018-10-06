Surlariçi’nde Yaşayan Çocuklara Yönelik Sosyal Sorumluluk ve Farkındalık Etkinliği Düzenlendi

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (KAÜ) ev sahipliğinde Surlariçi’ndeki Arabahmet bölgesinde yaşayan çocuklara yönelik sosyal sorumluluk ve farkındalık etkinliği gerçekleştirildi.



Etkinlik, KAÜ ev sahipliğinde, Sağlık Bakanlığı öncülüğünde ve Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu iş birliğinde “Bir adım da sen at, biz birlikte güçlüyüz” sloganıyla gerçekleştirildi.



KAÜ’den verilen bilgiye göre, Arabahmet Kültür ve Sanat Evi’nde gerçekleşen etkinliğe Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, Sağlık Bakanı Filiz Besim, Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu, KAÜ Rektörü Prof. Dr. Uğur Özgöker, KAÜ Rektör yardımcıları Prof. Dr. Serdar Saydam ve Doç. Dr. Oya Ertuğruloğlu, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliği yetkilileri, akademisyenler, çocuklar ve aileler katıldı.



Etkinlikte “koruyucu önlemler” slayt gösterisi ile koruyucu önleme faaliyetlerinde ailenin rolünün önemine vurgu yapıldı, ailelere çocuklarıyla yakından ilgilenmeleri, zaman ayırmaları, önem vermeleri ve dinlemelerinin önemine dikkat çekildi.



Çocuklara KAÜ etkinlik birimi tarafından eğlenceler düzenlendi ve sinevizyon gösterisi yapıldı.



Etkinliğin açılış konuşmasını yapan KAÜ Rektörü Prof. Dr. Uğur Özgöker, çok değerli bir etkinliğe ev sahipliği yapmaktan onur duyduklarını ifade ederek, üniversite olarak gelecek nesillere kaliteli eğitim sunmanın yanında bölgede yaşayan ailelere ve çocuklara yönelik sosyal sorumluluk misyonları da olduğunu belirtti.



Özgöker, Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (KAÜ-SEM) bünyesinde ailelere yönelik ücretsiz eğitimler düzenlediklerini ifade etti.



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, slayt gösterisini izlerken kendi çocukluğunu anımsadığını dile getirerek bugünlere çocuklukta aldığı eğitimin yanı sıra, ailesinden aldığı eğitim, kültür ve oynadığı oyunlar ile geldiğini söyledi.



Bakan Çeler, hayvan sevgisi, insan sevgisi, alkollü araç kullanmama, sigara içmeme gibi bilincin de ilk olarak aileden geldiğini, bu bilincin aileden yakalandığını ve yaşam boyu sürdürüldüğünü ifade etti.



Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, bölgenin göz ardı edilmiş veya bir kenara itilmiş gibi hissettirildiğini ancak öğretmenlerin gereken önemi çocuklara verdiğini; ancak çocuklara ailelerin de önem vermesinin, zaman ayırmasının önemli olduğunu vurguladı.



Sağlık Bakanı Filiz Besim de, birlikte hareket edilmesi durumunda çocuk istismarı başta olmak üzere kötü alışkanlıklara karşı mücadelenin kazanılacağına inandığını dile getirdi.

Besim, yıllardır ihmal edilmiş Lefkoşa Surlariçi bölgesine yönelik hedefleri olduğunu belirterek, “Bölgeye bir sağlık ocağı, poliklinik kazandırma amacını taşıyoruz. Vakıflar bu konuda bize destek verecek” dedi.