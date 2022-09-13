Surlariçi’ndeki Koopbank binası restore edilecek

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13/09/2022

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Surlariçi’ndeki Koopbank binası restore edilecek

Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim Benter ile Koopbank Genel Müdürü Kemal Ataman, bugün gerçekleştirilen görüşmede yeni atılımlarda bulundular.

1965 yılından itibaren Surlariçi bölgesinde topluma hizmet veren Koopbank’ın restorasyonu için gerekli görüşmeler yapıldı.

Koopbank ve Evkaf ortaklığında yenilenecek olan binaya ek olarak iki kuruluş arasında ortak sosyal sorumluluk projelerinin başlatılmasına da görüşmede karar verildi.

 

13/09/2022 15:46
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TAGS: İbrahim Benter,  Koopbank, Kemal Ataman
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