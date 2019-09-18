Sürmeli cezaevine gönderildi

Eski eşini öldürmekle tehdit eden eski katil Sürmeli Akbulut bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Çamlıbel Polis Karakolu’nda görevli polis memuru, 15 Eylül 2019 tarihinde Çamlıbel’de zanlının eski eşinin evinde aralarında çıkan tartışma esnasında yüzüne yumruk vurup, darp ettikten sonra eğer polise gidersen seni keserim diyerek tehdit ettiğini söyledi. Polis, şikâyet üzerine zanlının tutuklandığını ifade etti. Polis, müştekinin çocukları ile sosyal hizmetler uzmanları eşliğinde konuşulduğunu, annelerinin darp edildiğine dair ifade verdiklerini söyledi.

Müştekinin doktor kontrolünden geçirilerek, darp raporu aldıklarını kaydeden polis, zanlı hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını, adam öldürme, kasti hasar, vahim zarar başta olmak üzere birçok sabıkası olduğunu belirterek, teminat talep etti.

Mahkemede söz verilen zanlı ise eski eşine vurmadığını iddia etti.

Yargıç Meltem Dündar, zanlının 1 ayı aşmamak üzere cezaevine gönderilmesine emir verdi.

18/09/2019 20:08