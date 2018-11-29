Sürpriz gelişme! Bitcoin bir gecede...

Son bir aya baktığımızda ciddi şekilde değer kaybeden Bitcoin 6500 dolardan 3500 dolara düşerek, yatırımcıları bir hayli endişelendirmişti. Ancak ibre bu kez tersine dönmüşe benziyor.

BİR GECEDE YÜZDE 10 DEĞER KAZANDI

Bitcoin kötü gidişatın artından tekrar yükselişe geçmeyi başardı. Son verilere göre Bitcoin değeri 3600 dolardan yaklaşık yüzde 10 değer kazanarak, 4.110 dolar seviyesine kadar yükselmiş durumda.



1 Bitcoin haberi hazırladığımız sabah saatlerinde 21 bin 400 TL'den işlem görüyordu.