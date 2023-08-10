Sürpriz isimler kabinede, Taçoy- Gürçağ gidiyor

Haber Kıbrıs-Özel

Ulusal Birlik Partisi’nde uzun süredir konuşulan kabine değişikliği için son karar verildi.

Başbakan Ünal Üstel’in yarın veya cumartesi günü Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a giderek yeni kabineyi sunması bekleniyor.

Gelinen son aşamada kabinenin en süpriz değişikliği, Maliye Bakanlığı’nda Alişan Şan’ın görevden alınmasına kesin gözle bakılırken yerine gelecek olan isim Girne Milletvekili Özdemir Berova…

Berova yaklaşık iki dönemdir meclis içerisinde grup başkanvekili olarak görev yapıyordu.

Tarım Bakanı Dursun Oğuz kabinedeki yerini koruyacak ancak bu kez İçişleri Bakanı olarak görev yapacak.

Önceki gün tarım bakanlığındaki bürokratlar tamamen değişirken Güzelyurtlu isimlerin üst düzey görevlere getirildiği dikkatlerden kaçmamıştı.

Yeni dönemde Güzelyurt bölgesinden hiçbir ismin kabinede olmayacağı ve bürokrat atamaları ile durumun dengede döneceği önemli bir kulis bilgisi.

Tarım Bakanlığı’na gelecek isim ise Mağusa Milletvekili Hüseyin Çavuş Kelle...

Kelle, milletvekilliği öncesinde Kıbrıs Türk Çiftçilerbirliği Başkanlığı yaparken, ülkenin en büyük çiftçileri arasında yer aldığı ve bu alanda oldukça deneyimli olduğu biliniyor.

Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ ise, Üstel tarafından yeni kabinede düşünülmüyor. Gürçağ kabinede kalmak için büyük bir çaba harcarken, Üstel, Sağlık Bakanı olarak Hakan Dinçyürek ismini düşünüyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, kurultay çağrısı ve Üstel’in göreve devam etmemesi yönündeki ısrarı nedeniyle yeni bir yola girdi.

Kurultayda da olmasına kesin gözüyle bakılan Hasan Taçoy, yeni kabinede olmayacak yerine Gardiyanoğlu olacak.

Taçoy’un yerine Lefkoşa Milletvekili Sadık Gardiyanoğlu ismi sürpriz bir şekilde öne çıktı. Gardiyanoğlu, hem yerel seçimler hem de genel seçimlerde Lefkoşa ilçe başkanı olarak ciddi bir hezimetin baş mimari olarak gösterilmesine rağmen, bakan olarak ödüllendirilmesi en süpriz atama olarak öne çıkıyor. Ancak Mağusa Milletvekili Resmiye Canaltay da aynı bakanlığa atanabilir.

UBP’de uzun süredir beklenen ve 24 saat içerisinde sonuçlanacağı düşünülen kabine değişikliğinin yanı sıra bürokatlarda da ciddi bir değişim olacağı ifade ediliyor.

Olgun Amcaoğlu ve Nazım Çavuşoğlu ise kabinedeki yerlerini koruyacak .

UBP içerisinde YDP ve DP’nin hükümetdeki ağırlığı ve ihalelerdeki ciddi rahatsızlık yaratan tavırları ise tartışılmaya başlandı. Başbakan Üstel’in bu konudaki tavrı ise merak konusu.