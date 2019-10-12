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Suruç'taki Saldırıda Ölenlerin Sayısı 3'e Çıktı

Terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye'de işgali altındaki bölgelerden Suruç'taki sivillere yönelik havan mermili saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi

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12/10/2019

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Suruç'taki Saldırıda Ölenlerin Sayısı 3'e Çıktı

Terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye'de işgali altındaki bölgelerden Suruç'taki sivillere yönelik havan mermili saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi. Terör örgütünün  havanlı saldırısında yaralananlardan İsmail Taşkın, kaldırıldığı Suruç Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.  Taşkın'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye'de işgali altındaki bölgelerden,  Şanlıurfa'nın Suruç ilçesindeki sivillere yönelik yaptığı havan mermili saldırıda 2 kişi hayatını kaybetmiş, 2 kişi yaralanmıştı.

12/10/2019 10:56
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TAGS: haber, kıbrıs, suruç, ölü
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